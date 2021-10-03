قرار مرتقب من «المركزي» بتعطيل العمل في البنوك.. الأربعاء أم الخميس؟

يترقب العاملون في القطاع المصرفي المصري، صدور قرار البنك المركزي المصري، بتعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المحلية، بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر 1973، التي تحل الأربعاء المقبل، بينما لم يُحسم بعد ما إذا كانت العطلة ستكون الأربعاء أم الخميس، عملًا بقرار رئيس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى الخميس من كل أسبوع.

ترحيل إجازات منتصف الأسبوع إلى الخميس

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2021 إلى الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص.

إجازة 6 أكتوبر في البنوك

من جانبها، قالت مصادر بالبنك المركزي المصري لـ«الوطن»، إن قرارًا سيصدر خلال 48 ساعة على الأكثر بشأن إجازة 6 أكتوبر للعاملين في البنوك، وما إذا كان سيتعطل العمل في البنوك الأربعاء أو الخميس، إذ سبق أن خالفت البنوك تحديدًا، تعطيل العمل قبل وقفة عيد الأضحى المبارك، واستمر العمل بها رغم تعطله في المصالح والجهات الحكومية المختلفة.

وتعتبر إجازة 6 أكتوبر 2021 بأجر كامل للعاملين بالدولة، من القطاعات «حكومي وعام وأعمال عام»، ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 أيضا هي إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

إجازة 6 أكتوبر مدفوعة الأجر

ومن المقرر خلال الساعات المقبلة، أن يصدر قرارًا من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن إجازة 6 أكتوبر في القطاع الخاص المصري، إذ تعتبر الإجازة رسمية مدفوعة الأجر، ويعطل العمل في ذكرى 6 أكتوبر وفقًا لما يراه صاحب العمل، والحاجة التي تقتضيها.