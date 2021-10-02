تعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر 2021 بعد ترحيلها.. بأجر كامل

زادت عمليات البحث على مؤشر البحث «جوجل» عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2021، لاسيما بعد بدء شهر أكتوبر، وهي الإجازة التي يحصل عليها المصريون بشكل رسمي ودوري سنويا منذ انتصارات حرب أكتوبر سنة 1973 والتي حققت فيها قواتنا المسلحة انتصار العزة والكرامة وردت الاعتبار أمام العدو الإسرائيلي، حيث عبرت إلى الضفة الشرقية ورفعت العلم المصري على أرض سيناء الحبيبة.

30 مليون عامل بالحكومة والخاص يترقبون موعد إجازة 6 أكتوبر 2021

ويترقب أكثر من 30 مليون عامل مصري بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، موعد إجازة 6 اكتوبر 2021، للاستمتاع بالحصول على إجازة رسمية جديدة بأجر كامل، وفقا لما نصت عليه قوانين العمل في البلاد لأي مناسبات وطنية أو دينية.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2021 الخميس بدلا من الأربعاء

ووفقًا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، فإن إجازة 6 أكتوبر 2021 من المفترض أن تكون يوم الأربعاء المقبل، ولكن من المتوقع ترحيلها إلى الخميس الموافق السابع من أكتوبر الجاري، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول به، بـ ترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص.

وإجازة 6 أكتوبر 2021 بأجر كامل للعاملين بالدولة، من القطاعات «حكومي وعام وأعمال عام»، ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 أيضا هي إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

يذكر أن القانون أتاح الحق لجهة العمل أن تستدعي العامل للعمل في يوم الإجازة الرسمية اذا تطلبت حاجة العمل وجود بعض العاملين، ولكن بشرط صرف مثلي الأجر عن أيام الإجازات الرسمية للعامل الذي يتم استخدامه في يوم الإجازة الرسمية.