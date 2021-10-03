قائمة أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2022 في مصر بعد زيادتها

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هيونداي» عن أرتفاع أسعار سيارة «هيونداي النترا HD موديل العام 2022» بزيادة وصلت إلى 2000 جنيه، داخل السوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة أسعار فئات السيارة «هيونداي النترا HD موديل 2022»، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

الفئة الأولى بسعر 248.900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 255.900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 268.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 272.900 جنيه

تجهيزات السيارة

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 121 حصان، و عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم / ساعة في غضون 11.3 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تصل السرعة القصوى للسيارة 182 كم/ ساعة.

أبعاد السيارة

-تأتي السيارة بأبعاد (4505 ملم الطول، 1541 ملم العرض، 1490 ملم الارتفاع، 2650 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 160 ملم.

-تصل سع الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 402 لتر.

-تصل سعة خزان الوقود 53 لتر.

-تتوافر السيارة بعدد فئات مختلفة التجهيزات، مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «نظام فرامل ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للسائق، وسائد هوائية للراكب الأمامي، جنوط 15 و 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية».