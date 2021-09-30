مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2022 بعد ارتفاع أسعارهما

ارتفعت أسعار عدد من الطرز مختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022، بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض منها في السوق المحلي تحت مسمى ظاهرة «أوفر برايس»، وذلك فور طرحها بالسوق المصري خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث بدأ طرح الموديلات الجديدة منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021.

وضمت قائمة السيارات ذات الزيادة السعرية غير الرسمية بسبب «أوفر برايس» سيارتي «هيونداي توسان و«كيا سبورتاج» موديل العام 2022، والتي ارتفعت أسعارهما مؤخرا بزيادة وصلت إلى 50 ألف جنيه على الأسعار الرسمية، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للعلامتين التجاريتين في مصر.

وترصد «الوطن» خلال السطول التالية قائمة الأسعار الخاصة بسيارتي «هيونداي توسان» و«كيا سبورتاج» موديل العام 2022 بعد الزيادة الأخيرة، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، وأهم التجهيزات الخاصة بكل سيارة، في مقارنة بينهما في الفئة السعرية والمواصفات.

قائمة أسعار كيا سبورتاج موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة بزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 424.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 469.900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 504.900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 544.900 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 549.900 جنيه.

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4485 ملم للطول، و1855 ملم للعرض، و1635 ملم للارتفاع، و2670 ملم لطول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 173 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 466 لتر.

قائمة أسعار سيارة هيونداي توسان موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة بزيادة تراوحت ما بين 30 ألفا وحتى 50 ألف جنيه، كالتالي:

- الفئة الأولى بسعر 490 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 520 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 575 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 625 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 665 ألف جنيه.

مواصفات سيارة هيونداي توسان موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم دوران 265 نيوتن/ متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثوان.

- تستهلك السيارة متوسط 6 لترات لقطع مسافة 100 كم.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4500 ملم الطول، 1865 ملم العرض، 1651 ملم الارتفاع، 2680 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 503 لتر.