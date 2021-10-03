«زي القمر».. شريف الغريب شقيق وفاء عامر في حكاية «إن كبر ابنك»

يخوض الفنان شريف الغريب، تجربة فنية جديدة، حيث يُشارك في حكاية ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، تحمل اسم «إن كبر ابنك»، ومن المُقرر أنّ يبدأ تصوير مشاهده اعتبارًا من يوم الأربعاء المُقبل.

ويُجسد شريف الغريب، في حكاية «إنّ كبر ابنك»، دور شقيق الفنانة وفاء عامر، وتجمعهما العديد من المشاهد، التي تُبرز مدى طيبته وحبه له، في ظل ما تواجهه من مشاكل بسبب بعض المُحيطين بها.

أبطال حكاية «إن كبر ابنك»

حكاية «إن كبر ابنك»، من بطولة وفاء عامر، وناصر سيف، وأميرة العايدي، وشريف الغريب، وآخرين، وهي من تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.

وتُعتبر حكايات مسلسل «زي القمر» من الأعمال الدرامية الناجحة لدى الجمهور في الفترة الأخيرة، حيث إن كل حكاية تناقش مشكلة مهمة تشغل عددًا كبيرًا من المشاهدين.

شريف الغريب صيدلي في «وأنا قبلت»

وعُرض للفنان شريف الغريب، مؤخرًا، حكاية «وأنا قبلت»، ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، حيث يُجسد دور صيدلي يُدعى الدكتور «شريف»، ويعمل معه تيام مصطفى قمر، في الصيدلية الخاصة به.

حكاية «وأنا قبلت» من بطولة آيتن عامر، وتيام مصطفي قمر، ومحسن منصور، وعزت زين وشريف الغريب وعدد كبير من النجوم، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف، وإخراج معتز حسام.

من هو الفنان شريف الغريب

الفنان شريف الغريب، كان قد شارك في رمضان الماضي في مسلسل «الاختيار 2»، بدور ضابط الأمن الوطني الضابط محمد، وقدم أيضًا عددًا من الأدوار في العديد من المسلسلات منها مسلسل «السندريلا» للمخرج الراحل سمير سيف، حيث جسد شخصية محرم فؤاد.

وفي سياق آخر، يواصل شريف الغريب، تصوير مشاهده في فيلم «أولاد زهرة»، والذي يجمعه بعدد كبير من الفنانين منهم نضال الشافعي وداليا مصطفى، فيما لم يتحدد موعد طرحه في السينمات بعد.