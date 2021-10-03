وفاء عامر تكشف أسرار عن أزمة شقيقتها وريهام حجاج لأول مرة (فيديو)

كشف الفنانة وفاء عامر، تفاصيل جديدة عن أزمة شقيقتها أيتن مع الفنانة ريهام حجاج، وذلك بسبب مسلسل «كل ما نفترق»؛ إذ شاركتا في بطولته، مؤكدة أنها أسرار تُعلن لأول مرة.

سر رسالة «أيتن» لمنتج المسلسل

وأضافت وفاء عامر، خلال تصريحات تلفزيونية: «السر ده كان في أول المشكلة، وأيتن كانت بعتت للمنتج رسالة، وقالتله أنا شايفة إن فلانة، الطرف الآخر، مش حباني فخليني أمشي»، مؤكدة: «الرسالة دي موجودة».

وتابعت: «أيتن كانت فرحانة في الأول أنها هتشارك في المسلسل، واحد من المنتجين الكبار اللي بيجيبوا النجوم ويقعدوهم مع بعض، وأعتقد أيتن مش كومبارس، بل نجمة كبيرة ولها تاريخ وعاملة أدوار مهمة، راح قالي طب أنا هعمل كده، فقولتله امته؟، أنا عاوزة أبقى موجودة، فقالي لا لا لا سيبيهم شوية، ولو سامعني دلوقتي عارف إني مش بكدب، إزاي أسيب اتنين زعلانين من بعض، في كواليس فيها مسلسل اتنين بيتقابلوا ويقفوا أمام الكاميرا، طب إزاي».

وواصلت وفاء عامر: «وقلت لأيتن لازم تقعدوا مع بعض، فقالتلي فات الأوان، لأنها ابتدت في الأول تنزل بوست، فنزل بوست قصاده».

وأوضحت أن مسلسل أيتن كان عمل جماعي: «الفنانة التانية لو عاوزة تتقدمهم مفيش مشكلة لكن مش من حقي أنا كوفاء أقص دورك والنص موجود، هل الضرورة الدرامية مفاجئة؟».

وفاء عامر: ياسمين عبدالعزيز مش صديقتي بس أتمنى لها الشفاء

من ناحية أخرى قالت وفاء عامر، إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تحاول تجسيد أدوار دراما بعيدا عن الكوميديا: «ده صح في المسلسل وخطوات صادقة وصحيحة لأن الممثل يجب أن يطور من نفسه".

وأضافت «ياسمين عبدالعزيز ليست صديقة لي لكن أنا بحب كل زمايلي وبدعي لها بالشفاء»، مردفة: «الممثل مكتوب في بطاقته ممثل ولو احترم كلمة ممثل هيعمل كل الأدوار».

وأشارت الفنانة إلى أنه «من الممكن أن يكون هناك فنان صف أول وتم تدعيمه بأي شكل من الأشكال سواء بالعلاقات أو غيره لكنه لا يستمر، لأنه لا يصح إلا الصحيح، والجمهور لا يُشترى، والعلاقات في الفن مش كل حاجة».