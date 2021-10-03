وفاء عامر مستشهدة بآية قرآنية: الست بتاخد موبايل جوزها وتفتش فيه ليه؟

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها لن تطلب الطلاق من زوجها المنتج محمد فوزي، مهما فعل: «أنا عمري ما هطلب الطلاق، لو عمل إيه، له حاجات كتير أوي تشفعله في قلبي».

وفاء عامر: جوزي لا يمكن يخوني الحمد لله

وأضافت «وفاء»، خلال تصريحات تلفزيونية: «لو خاني هبقى أنا السبب، أكيد أنا هبقى السبب، وأنا الحمد لله جوزي مش خاين، أنا جوزي لأ، محمد لا يمكن يخوني».

وردا على سؤال «أنتي شايفة إن لو الراجل خان الست تبقى هي السبب؟»، قالت وفاء عامر: «هي الست بتاخد موبايل جوزها وتقعد تفتش ليه؟ ليه يعني؟ ربنا قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)، وبعدين لما تواجهيه هيقولك إن كان عاجبك».

وفاء عامر: المرأة المطلقة في مصر لم تعد مظلومة

وأوضحت الفنانة أن المرأة المطلقة في مصر حاليا لم تعد مظلومة، خاصة في ظل وجود المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أنها «واخدة حقها».

وتابعت وفاء عامر: «كان عندنا مطبخ في المدرسة وكنت بحب أحضر حصة الطبخ، وبحب الفن أكتر ما بحب نفسي وممكن أمثل من غير فلوس لو حبيت الدور، لازم الممثل يدور على حاجات توصل للناس متكونش شكل بعضها».

وأوضحت: «من الممكن أن تكون هناك فنانة صف أول لكنها لا تمتلك الموهبة، الكاميرا حباهم والناس عايزة تشوفهم، لكن موهبتهم محتاجة تنمية بالثقافة الفنية والتمرينات».

لا يوجد فنان يرقى لخلافة عادل إمام

وشددت وفاء عامر، على أنه لا يوجد فنان على الساحة الفنية يرقى لخلافة عادل إمام: «اللي يزعل من كلامي ده يزعل، عادل إمام من الفنانين العظماء ويكفي إنه استحوذ على النجومية طوال تاريخه الفني الممتد لعقود».