محافظ الغربية يبحث آليات تنفيذ المبادرات المجتمعية ضمن «حياة كريمة»

استقبل، اليوم، الدكتور طارق رحمي محافظ الغريبة، ممثلي برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني «TVET Egypt» الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتورة جيهان الذهبي عضو المكتب الفني للمحافظ ، ماجد بركات المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ، سامح سعد الدنف منسق العلاقات الحكومية واللامركزية، مصطفي حمدي خبير أول برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وأيمن سيد مسؤول العلاقات الخارجية.

تدريب مهنى لأهالي زفتى

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تنفيذ برامج لدعم التدريب المهني لأهل قرى زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم الاتفاق على تنفيذ تدريبات ريادة الأعمال للفئة من 18 إلى 30 سنة.

قاعدة بيانات للمتدربين وتوفير وظائف

كما تضمن اللقاء الاتفاق على عمل قاعدة بيانات للمتدربين، على أن تكون بداية العمل بقرى مركز زفتى، وتوفير وظائف للمتدربين من خلال ملتقى التوظيف، وتنفيذ لقاءات توعوية للشباب الباحثين عن عمل للتعريف بريادة الأعمال وكيفية الالتحاق بسوق العمل، إضافة إلى عقد اجتماع للجنة التنسيقية لوضع خطة التنفيذ بمشاركة جميع الجهات المنفذة.

تطوير عدد من المناطق بالغربية

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع المهندس خالد صديق مدير صندوق التطوير الحضاري، تطوير عدد من المشروعات بالغريية وذلك ضمن خطة المحافظة والصندوق لتطوير عواصم المدن والمناطق العشوائية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة أعمال إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي، والذي تنفذه الهيئة الهندسية ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم بناء 6 عمارات تتكون كل عمارة منهم من دور أرضي و9 أدوار علوية بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان.

وتناول الاجتماع مشروع تطوير 7 مناطق عشوائية بطنطا والمحلة بتكلفة إجمالية قدرها 411 مليون جنيه، تم الانتهاء من الأعمال بالمحلة وجاري الانتهاء منها في طنطا، حيث يتم تطوير تلك المناطق من خلال إدخال وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف جميع الشوارع سواء بالأسفلت أو الانترلوك.

وفي ذات السياق تم مناقشة تطوير منطقة تل الحدادين ضمن مشروع تطوير العشوائيات وإنشاء مدينة المحلة الجديدة بأرض المستعمرة ضمن مشروع تطوير عواصم المدن، حيث تم عمل الجسات وجاري تسليم الموقع لهيئة الأشغال العسكرية للبدء في تنفيذ المشروع والذي سيمثل نقلة نوعية داخل مدينة المحلة الكبرى.

وكيل صحة الغربية يتابع فعاليات حملة «معا نطمئن»

في سياق آخر، تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم استمرار فعاليات حملة «معا_نطمئن..سجل الآن»، لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة الغربية، وذلك من أمام محطة قطار طنطا ، وموقف الجلاء بطنطا وموقف سبرباي.

قافلة بيطرية بقرية «مسهلة» بمركز السنطة

كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بقرية «مسهلة» التابعة لمركز السنطة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية في إطار تنفيذ عدد من فعاليات القوافل البيطرية على مدار شهر أكتوبر، بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومى للمحافظة.