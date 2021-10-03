جدول زيارة وزير الرياضة للبحيرة اليوم.. افتتاح منشآت ضمن «حياة كريمة» وحوار شبابي

يزور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة محافظة البحيرة، اليوم، حيث يفتتح ميدان الرماية بنادي الصيد بمدينة وادي النطرون، ثم يتفقد 100 محل بسور نادي وادي النطرون والتي تُطرح بنظام الطرح الاستثماري.

وعقب ذلك يتفقد الوزير مركز شباب قرية الخرطوم والمنشآت المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بنادي بدر، ثم يحضر الحفل الختامي وتوزيع جوائز الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

زيارة مركز شباب كوم حمادة

كما يزور الدكتور أشرف صبحي مركز شباب مدينة كوم حمادة، والتي ينفذ به حمام سباحة بنظام الطرح الاستثماري، وبمركز شباب بيبان يتم افتتاح مبنى وتفقد المركز في إطار مبادرة «حياة كريمة» لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

افتتاح حمام سباحة بنظام الطرح الاستثماري

وفي مركز شباب أبو المطامير يفتتح الوزير حمام سباحة بنظام الطرح الاستثماري، كما سيتفقد المنشآت المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بمركز شباب المدينة، ويعقبه تفقد نادي المعدية، والذي يضم ملعبا قانونيا وحمام سباحة بنظام الطرح الاستثماري.

حوار شبابي

ويختتم «صبحي» زيارته داخل محافظة البحيرة بحوار شبابي وحفل فني بحضور 1000 شاب وفتاة، ومجموعة من القيادات التنفيذية والشعبية للمحافظة، وذلك بمناسبة أعياد البحيرة ،حيث يتبادل وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحيرة الدروع في ختام اليوم.

يذكر أن زيارة الدكتور اشرف صبحي قد تم تأجيلها في وقت سابق إثر تعرضه لحادث سير أثناء تواجده في محافظة البحيرة.