محافظ أسوان يستعرض مشروعات «حياة كريمة» بحضور وزير التنمية المحلية

في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تحققها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، انطلقت اليوم السبت، فعاليات اللقاء الأول للدعم الفني والتوجيهى لرؤساء الوحدات القروية بالمراكز المحلية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك في محافظة الأقصر، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، بمشاركة قيادات المحليات والجهات المختصة.

622 مشروعاً بتكلفة 13 مليار و153 مليون جنيه في 31 قرية بأسوان

وخلال فاعليات اللقاء، أكد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، أن هناك متابعة ميدانية للمشروعات الجارية، التي حققت نسب إنجاز على الأرض، مع العمل على مواجهة التحديات، وتذليل المعوقات، بإيجاد الحلول المناسبة داخل 31 قرية رئيسية، و100 قرية فرعية، و315 كفر ونجع وعزبة، بمراكز كوم امبو وإدفو ونصر النوبة، وتشهد تنفيذ 622 مشروعاً، بتكلفة إجمالية 13 مليار و153 مليون جنيه، منهم 332 مشروعاً بقرى مركز إدفو، و183 مشروعاً بكوم أمبو، و107 مشروعات بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى إنشاء 168 عمارة سكنية كبيت ريفي مطور، ورفع كفاءة 11 ألف منزل ضمن مبادرة «سكن كريم».

الانتهاء من تنفيذ 147 مشروعاً بتكلفة مليار و884 مليون جنيه

ولفت محافظ أسوان، خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 147 مشروعاً، بتكلفة مليار و884 مليون جنيه، بينما يجري العمل في 241 مشروعاً، بتكلفة 8 مليارات و704 ملايين جنيه، كما يجرى التجهيز لبدء العمل في 234 مشروعاً، بتكلفة مليارين و565 مليون جنيه.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المشروعات تتم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالى 90 مشروعاً، بجانب 95 مشروعاً في قطاع الأبنية التعليمية، و77 مشروعاً بقطاع الصحة، و50 مشروعاً بقطاع الري، و83 مشروعاً للشباب والرياضة، و31 مشروعاً لقطاع الكهرباء، كما يجري إنشاء 62 مجمعاً خدمياً وزراعياً بالقرى المستهدفة.

تطوير 44 مكتب بريد وتجديد 18 وحدة بيطرية وإسعاف

وأضاف محافظ أسوان أنه يجري أيضاً تطوير 44 مكتب بريد، وإحلال وتجديد 18 وحدة بيطرية وإسعاف، كما يجري العمل على توصيل خطوط الفيبر للاتصالات، سواء للتليفون الأرضى أو الإنترنت، لحوالي 255 ألف منزل ومبنى بقرى المراكز الثلاثة، علاوة على إدخال شبكات الغاز الطبيعي، بعد إنهاء شبكات المرافق الأخرى، ثم رصف الطرق، مؤكداً على أن هناك متابعة دؤوبة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة.

وتابع أن المحافظة تسعى، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة بإيجاد مصادر رزق، سواء بفرص عمل حقيقية في المشروعات التي يجري تنفيذها، أو خلق قيمة اقتصادية مضافة لبعض الحرف والمهن اليدوية في القرى المستهدفة.