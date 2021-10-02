وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بجنوب الصعيد

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اجتماعا مع كل من المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، بأحد الفنادق في محافظة الأقصر، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري، بمشاركة منسقي مبادرة «حياة كريمة»، ورؤساء الوحدات القروية المحلية بالمراكز المستهدفة في المرحلة الأولي من برنامج تطوير الريف المصري بالمحافظات الأربعة، وممثلين من شباب مؤسسة حياة كريمة.

حضر الاجتماع كل من محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة «حياة كريمة» بالوزارة، وفريق من العاملين بالمبادرة، وعدد من قيادات التنمية المحلية والمحافظة وجهاز التعمير.

«شعراوي»: المرحلة الأولى من حياة كريمة ستغير حياة 18 مليون مواطن

أكد اللواء محمود شعراوي، خلال الاجتماع، أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تسير وفقاً للخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها في حالة عمل ومتابعة على مدار الساعة، للانتهاء من مَشروعات تطوير الريف المصري، وتحسين حياة المواطنين في القرى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

ووصف وزير التنمية المحلية برنامج تطوير الريف المصري بأنه «درة المشروعات القومية الكبرى»، التي تنفذها الدولة المصرية في ظل متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية، حيث تساهم المرحلة الأولى في تغيير حياة 18 مليون مواطن، مضيفاً أنه حرص على حضور القيادات التنفيذية بالمحافظات للاستماع إلى آرائهم حول معدلات تنفيذ المشروعات، ونسب الإنجاز وعرض المعوقات والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ لسرعة حلها، مضيفاً أن استثمارات برنامج تطوير الريف في الثلاث سنوات سوف تتخطى مبلغ 700 مليار جنيه.

«شعراوي» لقيادات المحليات: «ساعدوا الناس نوفر لهم فرص عمل في المنزل»

وطالب اللواء محمود شعراوي جميع القيادات المحلية بالتواصل مع المواطنين في القرى والكفور والنجوع، التي سيتم تنفيذ برنامج تطوير الريف بها، للاستماع إلى آرائهم حول المشروعات المنفذة أو مطالبهم الأخرى وسرعة الاستجابة لها.

وأضاف «شعراوي» في حديثه لقيادات الإدارات المحلية: «لازم يكون ليكم دور ورأي، ساعدوا الناس نوفر لهم فرص عمل في المنزل بمشروعات متناهية الصغر، لأننا جايين علشان نخدم المواطنين، ونحسن من حياتهم ونسهل عليهم».

وزير التنمية المحلية: ضرورة توفير فرص عمل للعمالة المحلية

كما وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة توفير فرص عمل للعمالة المحلية في القرى، للعمل في المشروعات التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى سعي الوزارة، خلال الفترة الراهنة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع هياكل تنظيمية موحدة للمجمعات الحكومية التي سيتم إنشاؤها في قرى «حياة كريمة»، البالغ عددها 333 مجمعاً للخدمات الجماهيرية.

وقدم وزير وزير التنمية المحلية التهنئة إلى محافظى سوهاج وقنا للإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى سوهاج وقنا، الذي تنفذه الحكومة مع البنك الدولي، بعد أن تم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وفق «رؤية مصر 2030».

محافظ الأقصر: المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستغير شكل الحياة

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ستغير من شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد، من خلال المشروعات الخدمية العديدة التي يتم تنفيذها بمواصفات عالمية، وأشاد بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للنهوض بحياة أهالي الصعيد والريف المصري.

كما استعرض اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، معدلات تنفيذ المشروعات في قرى المحافظة ، حيث أشار إلى المتابعة الدورية للمشروعات مع جميع الجهات المنفذة لسرعة التنفيذ، ودخولها الخدمة، وتحسين حياة مواطني القرى بسوهاج.

كما عرض اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، آخر المستجدات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» على أرض المحافظة، فيما أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى متابعته اليومية لمعدلات تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري لحل أي معوقات أو تحديات تواجه عمليات التنفيذ.

وحرص اللواء محمود شعراوي، خلال الاجتماع، على الاستماع إلى مداخلات عدد من رؤساء المراكز والوحدات القروية وممثلي مؤسسة «حياة كريمة»، حول بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتنسيق الجيد الذي يجري بين الجهات المنفذة للمشروعات.