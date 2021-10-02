خريطة انطلاق 10 قوافل طبية بقرى «حياة كريمة».. الكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية، التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، للكشف والعلاج مجانا على المواطنين في 10 محافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، على أن تنهي القافلة أعمالها، غدا، وذلك في 12 تخصصًا طبيًا، بينها العظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين، ضمن مبادرة «100 مليون صحة».

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن»، خريطة انتشار القوافل الطبية في المحافظات، وأماكن وجودها، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي مبادرة «حياة كريمة»، والقطاع الصحي في مصر على مدار الساعة.

محافظات تستقبل القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

ـ أسوان

ـ سوهاج.

ـ أسيوط.

ـ الإسكندرية.

ـ الفيوم.

ـ الأقصر.

ـ كفر الشيخ.

ـ المنوفية.

ـ بني سويف.

ـ القليوبية.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأوضحت «الصحة»، أن التخصصات الطبية التي تشملها القوافل للكشف المجاني عددها 12 تخصصا، وهي: «نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل»، مشيرة إلى أنَّ القافلة تتواجد في منشأة صدقي، مركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

وجاء قطار «حياة كريمة»، حاملًا معه الأمل لإنهاء معاناة قطاع كبير، فهو مشروع الدولة العملاق، الذي جاء لتغيير حياة 58 مليون مصري، يستهدف أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى التي قررت الدولة أن تغزو فقرها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، والتي من بينها قطاع الصحة.