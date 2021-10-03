هند صبري تتصدر الملصق الرسمي لـ «قرطاج» السينمائي.. وتعلق: بكيت بسببه

تصدرت الفنانة هند صبري البوستر الرسمي للدورة الـ 32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من 30 أكتوبر إلى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام وحضور صناع السينما من مختلف دول العالم.

وكشفت الفنانة التونسية هند صبري أنها بكت عندما شاهدت البوستر للمرة الأولى، وذلك خلال لقائها مع برنامج «ET بالعربي»، وتابعت: «تصدر صورتي للملصق الرسمي للمهرجان يعني لي الكثير خاصة أن بدايتي كانت من قرطاج، وفخورة باختيار الصورة من مشهد بفيلم (صمت القصور) للمخرجة مفيدة التلاتلي، وهو أول أفلامي في السينما».

هند صبري: بكيت بسبب الملصق الرسمي لـ «أيام قرطاج»

وكشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في بيان صحفي، أن اختيار فيلم «صمت القصور» يأتي ضمن تكريم المخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي، «نجمتنا هند صبري التي انطلقت من هنا طفلة، أثبتت وجودها فيما بعد ‏بموهبتها، تأخذنا نحو تكريم مؤثر لمفيدة التلاتلي: سيدة قوية، نادرة الوجود، ‏جميلة وهي تلتحف بصمتها، بكحل عينيها وأحمر شفاهها، ‏تعطينا انطباعا بأنها تتجمل من أجلنا، من أجل السينما».

من هي المخرجة مفيدة التلاتلي؟

ورحلت المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي عن عالمنا في فبراير الماضي عن عمر ناهز 74 عاما، وكانت أول من قدمت هند صبري للسينما في فيلمها «صمت القبور»، الذي عرض في مهرجان كان السينمائي، عام 1994، وحصلت على جائزة الكاميرا الذهبية من المهرجان، بالإضافة إلى عدد من الجوائز العالمية.

وكان «صمت القصور» هو أول الأفرم الروائية الطويلة للمخرجة التونسية، وقدمت بعده فيلمي «موسم الرجال» عام 2000، و«نادية وسارة» في 2004.