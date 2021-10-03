وضع حجر أساس مستشفى «900 900» الجامعي بالمحلة الأحد المقبل
كتب:
أحمد فتحي
10:51 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021
جامعة طنطا
أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تحديد الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر، لوضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى، في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومحافظ الغربية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.
رئيس جامعة طنطا: مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى 900 900 الجامعي الجديد
وأكد رئيس الجامعة، أن حلم إنشاء مستشفى 900 900 تحول إلى حقيقة، موضحًا أنها تعد أول مستشفى جامعي تعليمي ذكي بالمحلة الكبرى، وتتجاوز تكلفته مليار جنيه، ليكون جوهرة الطب والعلاج في وسط الدلتا وصرح طبي من أكبر الصروح في مصر كلها، مشيرًا إلى تجهيز المستشفى بمواصفات العلم والتكنولوجيا الجديدة لتقديم أجود الخدمات الصحية والرعاية في مجالات الطب والعلاج والدواء.
وأشار إلى أن المستشفى ستساهم في تخفيف معاناة المرضى، وتخفيف الألم على أيدي أفضل الأساتذة بكلية طب طنطا، وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
رئيس جامعة طنطا: القيادة السياسية غرست في المسؤولين سرعة الإنجاز
ووجه الدكتور محمود زكي الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي غرست في المسؤولين سرعة الإنجاز والاستجابة لتطلعات وآمال المصريين في كل مكان، وفي كل مجال، مؤكدًا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي انطلقت في السباق المفتوح نحو التنمية والتقدم في القرن الحادي والعشرين بكل القوة والروح الوطنية التي تحقق إنجازات بل معجزات في كل فروع التنمية والبناء.
حلم إنشاء مستشفى 900900 لخدمة المرضى بمحافظة الغربية
وأوضح «زكي»، أن حلم إنشاء مستشفى 900900 لخدمة المرضى بمحافظة الغربية بدأ بفكرة سرعان ما تحولت إلى خطة عمل، فانطلق المسؤولون لتنفيذها وإنهاء كافة الإجراءات، مشيرصا إلى أنه شرف كخبير دولى بتجهيز الرسومات الهندسية وإعدادها بمواصفات عالمية، ثم وضعنا خطة للتنفيذ على 3 مراحل تتضمن إنشاء 3 مبان، الأول يضم مستشفى الطوارئ والثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية 600 سرير بتكلفة إجمالية للمشروع تتجاوز مليار جنيه، وفى ذات الوقت بدأنا فى إنشاء مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا الخيرية والتي ستتولى تمويل المستشفى بالجهود الذاتية، وهو ما يرسخ من قيم المشاركة المجتمعية والانتماء.