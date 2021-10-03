وضع حجر أساس مستشفى «900 900» الجامعي بالمحلة الأحد المقبل

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تحديد الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر، لوضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى، في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين ومحافظ الغربية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.

رئيس جامعة طنطا: مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى 900 900 الجامعي الجديد

وأكد رئيس الجامعة، أن حلم إنشاء مستشفى 900 900 تحول إلى حقيقة، موضحًا أنها تعد أول مستشفى جامعي تعليمي ذكي بالمحلة الكبرى، وتتجاوز تكلفته مليار جنيه، ليكون جوهرة الطب والعلاج في وسط الدلتا وصرح طبي من أكبر الصروح في مصر كلها، مشيرًا إلى تجهيز المستشفى بمواصفات العلم والتكنولوجيا الجديدة لتقديم أجود الخدمات الصحية والرعاية في مجالات الطب والعلاج والدواء.

وأشار إلى أن المستشفى ستساهم في تخفيف معاناة المرضى، وتخفيف الألم‏ على أيدي أفضل الأساتذة بكلية طب طنطا، وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

رئيس جامعة طنطا: القيادة السياسية غرست في المسؤولين سرعة الإنجاز

ووجه الدكتور محمود زكي الشكر والتقدير للقيادة السياسية التي غرست في المسؤولين سرعة الإنجاز والاستجابة لتطلعات وآمال المصريين في كل مكان، وفي كل مجال، مؤكدًا أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي انطلقت في السباق المفتوح نحو التنمية والتقدم في القرن الحادي والعشرين بكل القوة والروح الوطنية التي تحقق إنجازات بل معجزات في كل فروع التنمية والبناء.

حلم إنشاء مستشفى 900900 لخدمة المرضى بمحافظة الغربية

و‏أوضح «زكي»، أن حلم إنشاء مستشفى 900900 لخدمة المرضى بمحافظة الغربية بدأ بفكرة سرعان ما تحولت إلى خطة عمل، فانطلق المسؤولون لتنفيذها وإنهاء كافة الإجراءات، مشيرصا إلى أنه شرف كخبير دولى بتجهيز الرسومات الهندسية وإعدادها بمواصفات عالمية، ثم وضعنا خطة للتنفيذ على 3 مراحل تتضمن إنشاء 3 مبان، الأول يضم مستشفى الطوارئ والثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية 600 ‏سرير بتكلفة إجمالية للمشروع تتجاوز مليار جنيه، وفى ذات الوقت بدأنا فى إنشاء ‏مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا الخيرية والتي ستتولى تمويل المستشفى بالجهود الذاتية، وهو ما يرسخ من قيم المشاركة المجتمعية والانتماء.