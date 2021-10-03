رئيس جهاز بدر يتابع أعمال الطرق والمرافق لمحطات القطار الكهربائي 

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال الطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي بالمدينة، وأعمال المرافق بالمحطات، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وكذا دفع العمل بمشروعات الطرق بالتوازي مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يُعد شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية .

وخلال الجولة، أكد المهندس عمار مندور، ضرورة تذليل أي عقبات أمام تنفيذ أعمال الطرق والمرافق لمحطات القطار الكهربائي السريع، وسرعة تنفيذ الأعمال للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المطلوبة، مشدداً على مسئولي الجهاز بالمتابعة الدورية لحين الانتهاء من الأعمال.

مندور: الانتهاء من أعمال الطرق بالكامل وتوصيل المرافق لمحطتي الركاب والصيانة أمام الحي الخامس

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن مدينة بدر بها 3 محطات ركاب ومحطة للصيانة، حيث تم الانتهاء تماماً من الطرق المؤدية لمحطة الركاب ومحطة الصيانة أمام الحى الخامس، وتم توصيل جميع المرافق لمبنى المحطة.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من أعمال المرافق وأعمال "الفرمة" للطريق المؤدي لمحطة القطار الكهربائي السريع أمام الحى السابع ومحطة سكن موظفى العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من طبقة الأسفلت للطرق قبل بدء تشغيل القطار الكهربائي.