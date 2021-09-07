رئيس جهاز بدر: تسليم سكن العاملين بالعاصمة الإدارية خلال العام الجاري (حوار)

تعد مدينة بدر، واحدة من أهم المدن الجديدة، خاصة بعد اختيارها مقرا للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة لأنها أقرب المدن الجديدة لها، ، حيث تبعد حوالى 10 كم من مدينة العاصمة الإدارية، كما تضم مدينة بدر عددا كبيرا من المشروعات السكنية، حيث تخدم قطاعا ضخما من المواطنين، فهي كغيرها من المدن الجديدة، التي توليها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتماما من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، لتوفير حياة متكاملة داخلها.

وشهدت مدينة بدر، خلال الفترة الماضية، افتتاحا رئاسيا، لعدد من المشروعات السكنية، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مشروعات سكنية داخل 4 مدن جديدة، من ضمنها مدينة بدر، وذلك في إطار توجه الدولة لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية لجميع المواطنين.

وأعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، طرح وحدات سكنية عدة ضمن المشروعات السكنية في بدر، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بجولة داخل شقق موظفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأجرى «الوطن»، حوارا مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، للتعرف على حجم استثمارات المشروعات السكنية الأخيرة المفتتحة داخل المدينة، وأثرها على على المدينة بشكل عام، وإلى نص الحوار.

- ما هى المشروعات السكنية التي جرى افتتاحها مؤخرا داخل المدينة؟

جرى افتتاح مشروع سكن موظفي العاصمه الإدارية بمدينة بدر، وكذلك مشروع سكن كل المصريين بمحور الإسكان الاجتماعي من خلال الإعلان العاشر بمدينة بدر.

الافتتاحات الرئاسية داخل مدينة بدر

- ماذا حدث أثناء الافتتاح الرئاسي لشقق العاملين بالعاصمة الإدارية؟

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدتين كاملتي التشطيب والفرش، بإحدى عمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، وتتكون الوحدة منهما من ثلاث غرف وريسبشن ومطبخ وحمام.

وتابع «الرئيس» أعمال الطرق واللاند سكيب، وكذلك الجيم المفتوح في حدائق مدينة بدر بين الوحدات السكنية.

- ماذا عن المشروعات السكنية التي سبق افتتاحها داخل المدينة؟

المشروعات السابق افتتاحها داخل المدينة، هى مشروع الإسكان الاجتماعى بالحى الخامس مرحلة أولى بإجمالي 5016 وحدة سكنية، ومشروع الإسكان الاجتماعى بالحى السابع بمنطقة الروبيكى مرحلة ثانية بإجمالي 9600 وحدة سكنية.

الموعد المتوقع لتسليم المشروعات التى تم افتتاحها بالمدينة

- متى تسلم الوحدات السكنية التى تم افتتاحها مؤخرا داخل المدينة؟

من المتوقع طرح وحدات سكن موظفي العاصمة الإدارية خلال العام الحالي، أما بالنسبه لوحدات الإسكان الاجتماعي فجميعها طرحت من خلال الإعلان العاشر لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وجاري تسكين العملاء المخصص لهم تلك الوحدات.

- ماذا عن أثر الافتتاحات الرئاسية للمشروعات السكنية بالمدينة؟

نتج عن افتتاح المشروعات السكنية زيادة نسبة الإشغال بالمدينة، وزيادة إقبال المستثمرين على قطع الأراضي الخدمية المطروحة والوحدات الإدارية والتجارية، وكذلك رفع القيمة السعرية للأراضي والوحدات بالمدينة.