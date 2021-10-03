تغريم 22 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا، بمحافظة دمياط، حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ما أسفر عن تحرير عدد من محاضر الخاصة بمخالفة عدم ارتداء كمامة، والتحفظ على بعض الإشغالات، وذلك تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء وحفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

حملة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في فارسكور

وشنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور حملة مكبرة، برئاسة اللواء وحيد رضوان، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحال بالمواعيد المقررة.

وأسفرت الحملة عن تغريم 22 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي ما تحصل 1100 جنيه، وتم تحرير المحاضر والإجراءات القانونية.

وشدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات

في السياق ذاته، شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بكل المناطق.

ونفذت الوحدات المحلية حملات متتالية على مدار الأسبوع للتأكد من الالتزام بتطبيق التدابير التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وأيضاً مواعيد غلق المحال، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة، وأسفرت الحملات عن توقيع غرامات فورية على المخالفين، وغلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.