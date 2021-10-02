رئيس التحرير

محمود مسلم

نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع مروان بابلو

كتب:

أبانوب رجائي
09:50 م | السبت 02 أكتوبر 2021
مروان بابلو

مروان بابلو

قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، باعتباره أحد مؤديي الراب، خاصة أنه ليس عضوا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأخطرت نقابة الموسيقيين، كل الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدي حفلاته ابتهالا دينيا ثابتا، ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين، مستهينا بهذا الدعاء بابتذال، وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

اقرأ المزيد:

حفل مروان بابلو يثير أزمة بين الـ«رابر» بسبب غنائه مع فرقة موسيقية

حفل مروان بابلو بالقاهرة الجديدة كامل العدد.. «صور»

مغني راب فلسطيني يثير الجدل في حفل بابلو بسبب «مروان إني ببابك»

تفاصيل حفل عودة «مروان بابلو» 1 أكتوبر: اقتراب نفاد التذاكر

موعد وأسعار تذاكر حفلة مروان بابلو بعد التراجع عن اعتزال الغناء