نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع مروان بابلو

قررت نقابة المهن الموسيقية، منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، باعتباره أحد مؤديي الراب، خاصة أنه ليس عضوا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأخطرت نقابة الموسيقيين، كل الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدي حفلاته ابتهالا دينيا ثابتا، ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدي المصريين، مستهينا بهذا الدعاء بابتذال، وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة، وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.