تسجيل أول حالة وفاة بسبب إعصار شاهين في عُمان

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عمان، قبل قليل، مصرع طفل بعد ساعات قليلة من فقدانه من قبل ذويه في تجمعات مائية، وذلك جرّاء إعصار شاهين الذي ضرب مناطق عدة بالسلطنة العمانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

فقدان مواطنين اثنين بسبب العاصفة شاهين

ومن جهتها أعلنت وكالة الأنباء العُمانية عن تسجيل حالتي فقدان، إحداهما للطفل المتوفى، وأخرى لشخص جرفته المياه داخل سيارته في ولاية العامرات.

إصابات في إيران وتحذيرات في الإمارات وطمأنينة في السعودية

وفي سياق متصل أصيب 52 شخصاً في مناطق في جنوب شرق إيران جرّاء الاجتياح الذي تسببت فيه العاصفة المدارية «شاهين»، والتي تحوّلت إلى إعصار، وبالتزامن مع ذلك رفعت سلطنة عُمان حالة التأهب، وأطلقت الإمارات العربية المتحدة تحذيرات، فيما أفاد مسؤولو الطقس في السعودية أنّ المملكة لن تتعرّض لآثار مباشرة جرّاء العاصفة.

مناشدة سكان المناطق الساحلية لترك منازلهم

وكانت السلطات في سلطنة عمان قد ناشدت، أمس السبت، آلاف السكان في المناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ، مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية «شاهين» وتحوّلها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

إجلاء في عدد من المدن والمحافظات العمانية

ومن جهتها كانت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة قد دعت إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط، وذلك بعد توقعات أن تصل العاصفة «شاهين»، اليوم الأحد، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وبحسب هيئة الطيران المدني العمانية، فإنه كانت هناك توقعات في وقت سابق باشتداد العاصفة «شاهين» وتحوّلها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة بالإضافة إلى ارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي جعلها تحث المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.