إعصار شاهين يقترب من الإمارات.. وعُمان توقف الرحلات الجوية (فيديو)
كتب:
ثروت منصور
09:58 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021
عمان
أعلن الطيران العماني تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر بسبب الإعصار شاهين وسوء الأحوال الجوية على أن يتم جدولة رحلات الطيران القادمة.
* الحذر * الحذر * الحذر— د. محمد العريمي (@DrMalaraimi) October 2, 2021
* يا رب العالمين أحفظ عمان و من عليها .#اعصار_شاهين pic.twitter.com/CRhVE5n2Gh
وقال الطيران العماني في بيان: «بسبب الظروف الجوية الاستثنائية، تم إعادة جدولة عدد من الرحلات القادمة والمغادرة في مطار مسقط».
#الوصال— Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021
جريان #وادي_الخوض
#شاهين #مسقط #الحالة_المدارية #عمان #الامطار_الغزيرة pic.twitter.com/1uf7TrxLM8
وأصدرت هيئة الطيران المدني في عمان التحذير رقم 4 صباح اليوم الأحد، مع اقتراب إعصار شاهين بنحو 80 كلم من مسقط، وقدرت سرعة الرياح بـ120-139 كلم/ الساعة، كما حذرت من احتمالية حدوث فيضان واشتداد الأمواج التي قد يصل ارتفاعها إلى 8-12 مترا مع احتمال امتداد مياه البحر نحو اليابسة.
إنهيار جبلي في منطقة الوطية بعُمان أثر إعصار شاهين.#اعصار_شاهين— أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 3, 2021
-
pic.twitter.com/yaq7uAVQyn
إخلاء منطقة الحي التجاري
ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة التعجيل في عملية إخلاء منطقة الحي التجاري ومنطقة لولاج بالقرم، وسوف يتم قطع التيار الكهربائي تفاديا لأي خطر.
استمرار الأمطار وتجمع المياه في #المعبيلة بولاية #السيب— Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021
تصوير : مازن العلي pic.twitter.com/0dbWw0fLtW
الأمطار تتسبب في كسر خطوط نقل المياه
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أن الأمطار تسببت في كسر خطوط نقل المياه وقطع الحركة المرورية واحتجاز سائقين في سياراتهم، بينما طالبت السلطات السكان بالتزام منازلهم، كما شهدت عدة مناطق انهيارات جبلية، وغرق الشوارع بالمياه والوديان.
استمرار الأمطار وتجمع المياه في #المعبيلة بولاية #السيب— Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021
تصوير : مازن العلي pic.twitter.com/0dbWw0fLtW
من جانبها، اتخذت الإمارات عددا من التدابير الوقائية لمواجهة الإعصار، من بينها منع ارتياد الشواطئ والاقتراب من الأودية والسيول، وتحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بعد، وكذلك المؤسسات الحكومية للعمل عن بعد.