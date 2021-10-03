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إعصار شاهين يقترب من الإمارات.. وعُمان توقف الرحلات الجوية (فيديو)

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ثروت منصور
09:58 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021
عمان

عمان

أعلن الطيران العماني تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر بسبب الإعصار شاهين وسوء الأحوال الجوية على أن يتم جدولة رحلات الطيران القادمة. 

وقال الطيران العماني في بيان: «بسبب الظروف الجوية الاستثنائية، تم إعادة جدولة عدد من الرحلات القادمة والمغادرة في مطار مسقط».

وأصدرت هيئة الطيران المدني في عمان التحذير رقم 4 صباح اليوم الأحد، مع اقتراب إعصار شاهين بنحو 80 كلم من مسقط، وقدرت سرعة الرياح بـ120-139 كلم/ الساعة، كما حذرت من احتمالية حدوث فيضان واشتداد الأمواج التي قد يصل ارتفاعها إلى 8-12 مترا مع احتمال امتداد مياه البحر نحو اليابسة. 

إخلاء منطقة الحي التجاري

ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة التعجيل في عملية إخلاء منطقة الحي التجاري ومنطقة لولاج بالقرم، وسوف يتم قطع التيار الكهربائي تفاديا لأي خطر.

الأمطار تتسبب في كسر خطوط نقل المياه

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أن الأمطار تسببت في كسر خطوط نقل المياه وقطع الحركة المرورية واحتجاز سائقين في سياراتهم، بينما طالبت السلطات السكان بالتزام منازلهم، كما شهدت عدة مناطق انهيارات جبلية، وغرق الشوارع بالمياه والوديان.

من جانبها، اتخذت الإمارات عددا من التدابير الوقائية لمواجهة الإعصار، من بينها منع ارتياد الشواطئ والاقتراب من الأودية والسيول، وتحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بعد، وكذلك المؤسسات الحكومية للعمل عن بعد.

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