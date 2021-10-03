إعصار شاهين يقترب من الإمارات.. وعُمان توقف الرحلات الجوية (فيديو)

أعلن الطيران العماني تأجيل جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي حتى إشعار آخر بسبب الإعصار شاهين وسوء الأحوال الجوية على أن يتم جدولة رحلات الطيران القادمة.

* الحذر * الحذر * الحذر

* يا رب العالمين أحفظ عمان و من عليها .#اعصار_شاهين pic.twitter.com/CRhVE5n2Gh — د. محمد العريمي (@DrMalaraimi) October 2, 2021

وقال الطيران العماني في بيان: «بسبب الظروف الجوية الاستثنائية، تم إعادة جدولة عدد من الرحلات القادمة والمغادرة في مطار مسقط».

وأصدرت هيئة الطيران المدني في عمان التحذير رقم 4 صباح اليوم الأحد، مع اقتراب إعصار شاهين بنحو 80 كلم من مسقط، وقدرت سرعة الرياح بـ120-139 كلم/ الساعة، كما حذرت من احتمالية حدوث فيضان واشتداد الأمواج التي قد يصل ارتفاعها إلى 8-12 مترا مع احتمال امتداد مياه البحر نحو اليابسة.

إنهيار جبلي في منطقة الوطية بعُمان أثر إعصار شاهين.#اعصار_شاهين



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pic.twitter.com/yaq7uAVQyn — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 3, 2021

إخلاء منطقة الحي التجاري

ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة التعجيل في عملية إخلاء منطقة الحي التجاري ومنطقة لولاج بالقرم، وسوف يتم قطع التيار الكهربائي تفاديا لأي خطر.

استمرار الأمطار وتجمع المياه في #المعبيلة بولاية #السيب



تصوير : مازن العلي pic.twitter.com/0dbWw0fLtW — Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021

الأمطار تتسبب في كسر خطوط نقل المياه

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أن الأمطار تسببت في كسر خطوط نقل المياه وقطع الحركة المرورية واحتجاز سائقين في سياراتهم، بينما طالبت السلطات السكان بالتزام منازلهم، كما شهدت عدة مناطق انهيارات جبلية، وغرق الشوارع بالمياه والوديان.

استمرار الأمطار وتجمع المياه في #المعبيلة بولاية #السيب



تصوير : مازن العلي pic.twitter.com/0dbWw0fLtW — Al Wisal - الوصال (@al_wisal) October 3, 2021

من جانبها، اتخذت الإمارات عددا من التدابير الوقائية لمواجهة الإعصار، من بينها منع ارتياد الشواطئ والاقتراب من الأودية والسيول، وتحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بعد، وكذلك المؤسسات الحكومية للعمل عن بعد.