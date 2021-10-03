رئيس معلومات تغير المناخ: مصر بعيدة تماما عن مخاطر إعصار شاهين

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنّ مصر بعيدة تماما عن مخاطر إعصار شاهين الذي ضرب السواحل العمانية، كما أنّ منطقة البحر الأحمر والمتوسط من المناطق التي لا تحدث فيها أعاصير مدمّرة، موضحة أنّ الأعاصير لها مناطق محدده في العالم، وتزيد فرص حدوثها في المحيطات المفتوحة، وتحديدا الأطلنطي والهادئ.

فهيم: التغيرات المناخية وراء تغير مسار إعصار شاهين وتطوره

وأضاف فهيم لـ«الوطن»، أنّ الأعاصير لها أسماء ومواعيد محددة عالميا، و«شاهين» إعصار مداري يتكون في منطقة المحيط الهندي وينتهي فيه، لكن بفعل التغيرات المناخية تغيّرت خريطة الطقس المعتادة والأحوال الجوية بشكل كبير، حيث تغيّر مسار الإعصار وحجمه.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنّ إعصار شاهين يحدث سنويا في المحيط وينتهي فيه أيضا، لكنه ليس من الأعاصير القوية التي قد تشكل خطورة كبيرة، بل من الدرجة الأولى.

وأكد أنّ الإعصار عبارة عن منطقة ضغط جوي منخفض مع رياح حلزونية تدور عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي كما في أعاصير المحيط الأطلنطي، وتضرب السواحل الأمريكية وشمال قارة أمريكا الجنوبية، وهناك أعاصير تدور تجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية كما في أعاصير المحيط الهندي والهادئ.

عمان ترفع حالة التأهب القصوى وتدعو السكان لمغادرة منازلهم

حسب وكالة الأنباء العمانية، حذّر المركز الوطني للإنذار المبكر في عُمان في وقت سابق، من أنّ العاصفة المدارية «شاهين» التي ضربت البلاد تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، ورُفعت حالة التأهب القصوى، ودعت السلطات العمانية سكان المناطق الساحلية لمغادرة منازلهم والتوجه لمراكز الإيواء.

من جانبه، وجّه سلطان عمان هيثم بن طارق، بتقديم المساعدات للسكان للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.

وتسبب إعصار شاهين المداري في تعطّل الحركة في البلاد بالمناطق التي يتجه إليها، ومنحت عمان موظفي الجهاز الإداري والقطاع الخاص إجازة رسمية اليوم الأحد والإثنين.