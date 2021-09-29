فنادق البحر الأحمر تستعد لعودة السياحة الإيطالية

استعدت فنادق مدن البحر الأحمر لاستقبال الوفود السياحية الإيطالية، بتشديد الإجراءات الأمنية والاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أعطت إيطاليا الضوء الأخضر لاستئناف الرحلات السياحية إلى مصر وذلك من خلال ممرات سياحية آمنة على أساس تجريبي ومن خلال بروتوكولات أمنية دقيقة.

استئناف السياحة الايطالية لمرسى علم وشرم الشيخ

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم أن مصر ضمن الأسواق السياحية التي سمحت إيطاليا لمواطنيها بزيارتها، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أن وزير الصحة الإيطالي «روبرتو سبيرانزا»، وقع مرسوم بعودة السياحة الإيطالية إلى عدة وجهات من بينها مصر من خلال ممرات سياحية آمنة من فيروس كورونا على أساس تجريبي ومن خلال بروتوكولات أمنية دقيقة لوجهات سياحية خارج الإتحاد الاوروبي من بينها مصر وتقتصر على المناطق السياحية في شرم الشيخ ومرسى علم.

وزارة الصحة الإيطالية توصي بالسفر إلى مصر

وأوضح أنه حسب وكالة أنباء إيطاليا، أعطت وزارة الصحة الإيطالية الضوء الأخضر للسفر إلى ستة مواقع سياحية غير أوروبية دون الحاجة إلى البقاء في الحجر الصحي كإجراء احترازي من كوفيد-19 سواء عند الوصول أو العودة.

مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية سمحت لمواطنيها بالسفر إلى مصر ولكن إلى مدينتي شرم الشيخ ومرسى علم فقط بالإضافة الى جزر المالديف وسيشل وموريشيوس وجمهورية الدومينيكان وأروبا، حيث وصفت وزارة الصحة الإيطالية هذه الدول بأنها أماكن سياحية خاضعة للرقابة.

وأضاف أن تلك الأماكن تحظى بإقبال من قبل الإيطاليين الباحثين عن أشعة الشمس الشتوية لافتا إلى أن الأماكن السياحية خارج الاتحاد الأوروبي، تتطلب الدخول في حجر صحي عند العودة إلى إيطاليا.