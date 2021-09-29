أخبار البحر الأحمر: البحث عن سائق متهور وإخماد حريق «العرب»

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عدداً من الأحداث اليوم الأربعاء، أهمها البحث عن سائق سيارة مجهولة تسبب في حادث بمنطقة وسط البلد، في مدينة الغردقة، حيث اصطدم بسرعة جنونية بعدد من السيارات أسفل عمارة سكنية بشارع «النصر»، وفر هارباً، وتبذل أجهزة الأمن جهوداً مكثفة للعثور على السيارة المتسببة في الحادث، حيث تم تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون، ويجري البحث عنها بالتنسيق مع مباحث مرور البحر الأحمر.

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وفي سياق آخر، تواصل مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر حملات تطعيم المواطنين في مختلف مدن المحافظة بلقاح كورونا، وذلك من خلال فرق طبية ثابتة ومتحركة وعيادات متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، في مناطق تواجدهم بمختلف مدن وقرى البحر الأحمر.

وأوضحت مديرية الصحة، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، تحديد أماكن لتلقي لقاح كورونا في مركز شباب الفتح بمدينة رأس غارب، ومركز شباب الميناء بالغردقة، ومركز شباب سفاجا بمدينة سفاجا، ومركز شباب مبارك بمدينة القصير، ومركز شباب مدينة مرسى علم، َومركز شباب الشلاتين جنوب محافظة البحرالأحمر.

اشتعال النار في كشك كهرباء بوسط الغردقة

وشهدت منطقة «العرب»، وسط مدينة الغردقة، اشتعال النيران في أحد كابلات الكهرباء المغذية لأحد المنازل بالمنطقة، ونفى مصدر مسؤول بكهرباء الغردقة حدوث انفجار في محول الكهرباء بمنطقة العرب، وأوضح أن حريقاً محدوداً اندلع في أحد صناديق الكهرباء الصغيرة، بجوار أحد المنازل، ورجح أن يكون السبب نتيجة الأحمال الزائدة، مما أدى إلى اشتعال الكابل.

وأضاف المصدر أنه تمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، وتم إصلاح العطل، مشيراً إلى أن الكهرباء انقطعت لمدة نصف ساعة فقط، وعاد التيار الكهربائي إلى العمل مرة أخرى، بعد إصلاح العطل.

تكريم الطلاب المتفوقين بالبحرالأحمر

وقام اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكريم الطلاب أوائل الشهادات العامة على مستوى المحافظة، عن العام الدراسي المنقضي، في حضور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومجالس الأمناء ونقابة المعلمين وأولياء الأمور، مقدماً للطلبة المتفوقين المكافآت المالية وشهادات التقدير، معرباً سعادته البالغة بالطلبة المتميزين، الذين حققوا المراكز المتقدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.