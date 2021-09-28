أهم أخبار محافظة البحر الأحمر.. إنقاذ يد طفل قبل فرمها وإصلاح كسر بخط مياه

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث الهامة على مدار اليوم الثلاثاء، حيث نجح فريق طبي من مستشفى القصير جنوب المحافظة، في إنقاذ يد طفل قبل فرمها في كسارة ثلج، فيما تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بحدوث كسر في خط المياه بشارع شيراتون السياحي جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور انتقل فريق من الصيانة لإصلاح الكسر، وفي طريق رأس غارب الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر، تستمر هيئة الطرق والكباري في أعمال الطريق لتركيب مواسير صرف مياه السيول.

إنقاذ يد طفل قبل فرمها في كسارة ثلج

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بتعرض طفل عمره 13 عاما، للخطر نتيجة انزلاق يده اليمنى داخل كسارة ثلج أثناء عمله بمصنع ثلج بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير، وانتقل فريق طبي من جراح وطبيب عظام وطبيب تخدير وطاقم تمريض إلى مصنع الثلج، ونجح الفريق الطبي في استخراج يد الطفل من داخل كسارة الثلج، ثم تم نقله إلى مستشفى القصير المركزى لإتمام عملية الجراحة وإعادة الأجزاء المتهتكة من الذراع ثم عملية مداواة الكسور وعملية تجبيس لليد وجار متابعة حالة الطفل.

رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع أعمال صيانة خط مياه شارع الشيراتون

في مدينة الغردقة، تلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بلاغا بكسر في خط مياه بشارع شيراتون جنوب مدينة الغردقة. حيث تعرض الخط لكسر مفاجئ.

وعلى الفور انتقل فرق الصيانة بمعدات الشركة لسحب تجمعات المياه بطريق الشيراتون، والقيام بأعمال صيانة الخط، فيما وجه رئيس الشركة مياه البحر الأحمر فريق الصيانة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.

إنشاء مواسير تصريف مياه الأمطار والسيول بالطرق

وفي سياق آخر تستمر هيئة الطرق والكبارى في أعمال الكيلو 73 و74، بطريق الغردقة رأس غارب لإنشاء مواسير تصريف السيول وترميم الأسفلت، ضمن استعدادات محافظة البحر الأحمر، لمواجهة موسم سقوط الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة، خاصة على طرق البحر الأحمر.