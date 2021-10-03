وفد «زامبي» يطلع على تجربة مدينة «الروبيكي» ويشيد بالصناعة المصرية

استضافت مدينة الجلود بالروبيكي، وفد من كلية القادة والأركان الزامبية يضم 19 فردًا، برئاسة الجنرال العام موسوندا بوليا، يرافقهم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، بهدف الاطلاع على التجربة والخبرات المصرية في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية وبحث سبل وإمكانيات الاستفادة منها في تطوير صناعة الجلود بدولة زامبيا.

واستعرض المهندس محمود محرز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار، المسؤولة عن إدارة مدينة الجلود بالروبيكي، خلال استقباله للوفد الزامبي استراتيجية الدولة ووزارة التجارة والصناعة لتحقيق التعاون المثمر والبناء مع دول قارة افريقيا بصفة عامة ودولة زامبيا بصفة خاصة.

وأشار إلى التوجيهات الرئاسية بنقل كل مصانع الدباغة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولي لمدينة الروبيكي وبناء 100 مصنع كاملة بالمعدات للمنتجات النهائية لإتاحة بيئة مواتية لاستقدام الماركات العالمية، ودراسة نقل كل مصانع المنتجات الجلدية إلي مدينة الجلود بالروبيكي لتصبح مدينة متكاملة تضاهي المدن العالمية.

محرز: نقل الخبرة المصرية لتطوير صناعة الجلود الزامبية

وأشار «محرز»، إلى مراحل التصنيع بمدينة الروبيكي والتي تتضمن وحدات دباغة الجلود ووحدات الغراء منطقة المائة مصنع ومحطات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى إمكانية التعاون مع زامبيا للنهوض بقطاع الجلود بها.

رئيس وفد زامبيا: نأمل وصول صناعة الجلود في بلادي لنفس مستوى مصر

ومن جهته، أشاد الجنرال موسوندا بوليا رئيس الوفد الزامبي بمدينة الجلود بالروبيكي وقطاع صناعة الجلود في مصر، معرباً عن أمله في أن تصل صناعة الجلود في دولة زامبيا لنفس مستوى الصناعة المصرية، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المصرية.

وتضمنت الزيارة، عرض تقديمي عن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي شمل كل مراحل المشروع، كما تم تقديم فيديو تعريفي بما كان عليه الوضع في منطقة مجرى العيون، والوضع الآن في مدينة الجلود بالروبيكي، وتمّ أيضاً عمل زيارة ميدانية تفقدية للمشروع تضمنت 3 مدابغ متميزة.