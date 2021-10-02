«التجارة» و«الشراء الموحد» يبحثان آليات تنفيذ مبادرة دعم شباب الأطباء

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد على وضع خطة عمل لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم شباب الأطباء، مشيرة إلى أن خطة العمل تتضمن إقامة سلسلة من المعارض المتخصصة بالقاهرة وعدد من المحافظات الرئيسية، لتوفير التجهيزات الطبية للأطباء ومراكز الأشعة، وإتاحتها من خلال برامج تمويلية ميسرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع نقابة الأطباء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع اللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم شباب الأطباء، وذلك بحضور المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض، والدكتور محمد السيد رئيس الإدارة المركزية للإمداد والتموين الطبي، والدكتور يوسف حمزة أمين عام اتحاد المهن الطبية.

وقالت الوزيرة، إن الهدف من المبادرة تشجيع شباب الأطباء على بدء حياتهم العملية فى مصر، من خلال الاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم الشباب، مشيرةً إلى أن التوجهات الحالية للبنك المركزي بزيادة محفظة التمويل المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25%، بما يسهم في توفير برامج تمويلية بشروط ميسرة للشباب في مختلف القطاعات الإنتاجية.

إقامة سلسلة معارض بالقاهرة والمحافظات لتوفير احتياجات الأطباء

وأضافت «جامع»، أن سلسلة المعارض المقررة في إطار المبادرة ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم البدء بتنظيم معرض لمحافظات القاهرة الكبرى ثم الإنتقال لعدد من محافظات الوجه البحري والصعيد.

وأوضحت الوزيرة أن الجهات التي ستشارك بهذه المبادرة تشمل الشركات المصنعة والمستوردة للتجهيزات الطبية والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك المصرية.

«زيدان»: المبادرة متاحة لكل الشركات المحلية والأجنبية المتعاملة مع الهيئة

ومن جانبه، أشاد اللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد بالدور المهم لوزارة التجارة والصناعة في توفير احتياجات القطاع الطبي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وفى نفس الوقت الحفاظ على الأسواق التصديرية لقطاع المستلزمات الطبية المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف «زيدان»، أن هناك فرصة لكافة الشركات المتعاملة مع هيئة الشراء الموحد للمشاركة مبادرة دعم الأطباء الشبان والبالغ عددها حوالي 200 شركة محلية وأجنبية متخصصة في مجال التجهيزات الطبية، مشيراً إلى أنه سيتم توفير كافة المنتجات للأطباء في إطار المبادرة بأسعار التعاقد بين هيئة الشراء الموحد والشركات الموردة.