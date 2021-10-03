تطبيق جديد لكشف موقف المواطن من لقاح كورونا.. وطبيب: مهم للحصر الوبائي

في خطوة جديدة من شأنها السيطرة على انتشار فيروس كورونا، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان سابق عنه، أنّه جار الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني Egypt Health Passport، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإظهار موقف التطعيم ضد فيروس كورونا لكل مواطن من خلال 3 ألوان.

وفي التطبيق الجديد المقرر إطلاقه، يشير اللون الأحمر إلى أنّ المواطن لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أنّ المواطن حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيشير إلى أنّ الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الصحة في بيان عنها، استقبال 100 ألف و800 جرعة من لقاح أسترازينيكا في مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة البولندية، في إطار خطة الدولة المصرية للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات.

أهمية المسح الوبائي لاحتواء انتشار الفيروس

الدكتور محمد شهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس، اعتبر التطبيق الإلكتروني الجديد المقرر إطلاقه من قبل وزارة الصحة والسكان، بمثابة مسح أو حصر للوضع الوبائي في مصر، وخطوة مهمة لمنع انتشار الفيروس: «أي عدوى فيروسية في الدنيا،أول حاجة بتتم هي مسح وبائي لحصر النسبة المئوية للي خدوا اللقاح أو لأ» بحسب تعبيره.

وتابع شهيدي لـ«الوطن»، أنّ حصر عدد الملقّحين ضد فيروس كورونا وغير الملقّحين، يساعد على احتواء الفيروس، باعتبار أنّه كلما ما زاد عدد الملقّحين كلما قلت العدوى وانتشارها، حيث يحمل الحاصلين على اللقاح أجسام مناعية قادرة على مقاومة كورونا وتخفيف أعراض الإصابة به.

أهمية اللقاح

وفي تصريح سابق للدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في وزارة الصحة والسكان، أكد أنّ اللقاح يمنع المرض بنسبة تتراوح بين 50% لـ70%، والأعراض الشديدة والوفيات بنسبة تصل لـ99%، مضيفًا أنّ مدة الفعالية للقاحات المصنعة بالطريقة التقليدية، تتراوح بين 9 لـ12 شهرًا، أما اللقاحات المصنعة بالطريقة الحديثة كـ«فايزر»، تحتاج إلى جرعة تنشيطية بعد 6 أشهر.