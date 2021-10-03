جامعة الإسكندرية تشكل لجانا لمتابعة تلقي منتسبيها لقاح كورونا

قرر مجلس خدمة المجتمع تشكيل لجان لمتابعة تلقي اللقاح بجامعة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة الإسكندرية لوكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتشكيل لجان لمتابعة تلقي اللقاح لكل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قبل بدء العام الدراسي.

وقرر مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابع لجامعة الإسكندرية، خلال انعقاده، وضع خطة متكاملة لتنظيم عملية تلقي اللقاح، والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

قافلة جامعة الإسكندرية تساهم في الكشف على 1500 حالة ضمن «حياة كريمة»

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمي شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة حول إطلاق الجامعة لأكبر قافلة «طبية، مجتمعية، تنموية، متكاملة» الأسبوع الماضي لقرية «بهيج» بمدينة برج العرب، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرية المصرية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء لخدمة المواطنين الأكثر احتياجاً.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها وصلت لـ1500 حالة في مختلف التخصصات الطبية، وتم تحويل 75 منها إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، والقيام بأعمال التثقيف ومحو الأمية لـ58 فردا، وتقديم الخدمات البيطرية لـ211 حيوانا، إلى جانب تنظيم أنشطة رياضية وخدمية وزراعية واجتماعية.

إقرار جائزة التميز المؤسسي داخل جامعة الإسكندرية

وقرر المجلس إقرار جائزة التميز المؤسسي داخل جامعة الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بهدف تحسين جودة الأداء وكذلك الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عبدالعزيز عمارة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، عن مجمل نشاط المركز خلال الفترة من يوليو 2020 حتي يونيو 2021، وعقب عرض التقرير قرر المجلس تشكيل لجنة لمناقشة مقترحات أعضاء هيئة التدريس حول أهم البرامج والدورات التدريبية لاستحداثها خلال الفترة المقبلة.