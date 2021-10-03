الجامعات مستعدة لعام جديد دون «كتاب ورقي».. والدراسة «أون لاين» واردة

أنهت معظم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021، المقرر أن ينطلق السبت المقبل 9 أكتوبر، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات، الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، الذي يأتي للمرة الأولى دون كتاب ورقي، وفقا لتوجهات الدولة المصرية، بعد تحويل الكتب الورقية إلى إلكترونية، مع الاحتفاظ الكامل بحقوق أعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى أنّ الدراسة «أون لاين» وسيلة إضافية يمكن اللجوء إليها حال ظهرت الحاجة لهذا الأمر، في ظل الظروف المتعلقة بوضحع جائحة كورونا.

تطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة في 6 كليات بجامعة حلوان

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنّ الجامعة أنهت تجهيزات العام الدراسي الجديد 2021 من حيث الصيانة الشاملة للمنشآت وإجراء التطعيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية، والتشديد على التوسع في قاعدة تطعيمات فيروس كورونا (كوفيد 19)، موضحا أنّه مع بداية العام الدراسي الجديد، ينتهي تطعيم منسوبي الحرم الجامعي كاملا بلقاح كورونا (كوفيد 19)، حيث جرى الاستعداد لتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة بـ6 كليات جديدة.

عام جامعي دون «كتاب ورقي»

وأضاف رئيس جامعة حلوان لـ«الوطن»، أنّ الدراسة أون لاين وسيلة إضافية يمكن اللجوء إليها حال الاحتياج لها، مؤكدا أنّ العام الدراسي الجديد سيكون عام جامعة خالٍ من الكتاب الورقي، ومعتمد كليا على الكتاب الإلكتروني 2021، كما أشار إلى أنّ الدراسة ستكون حضوريا بمختلف الكليات تتفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنّ اننظام الدراسة بمختلف كليات الجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022 يعتمد على نظام الحضور وجها لوجه، تنفيذا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنّه يحق لكل كلية الاستعانة بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد، عبر المنصات التعليمية المختلفة، كوسيلة إضافية حال الاحتياج إليها.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، انطلاق مسابقة لإنجاز الكتاب الإلكتروني بجميع الكليات التابعة للجامعة، لاختيار أفضل وأسرع 3 كليات انتهت من رفع الكتب الإلكترونية بمختلف الأقسام، وأعلنت جداول المحاضرات على منصة العملية التعليمية (L. M. S) التابعة للجامعة، مؤكدا أنّ العام الجامعي الجديد سيكون عام دراسي متميز.