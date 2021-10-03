«الجامعات الخاصة» تحسم الجدل حول موعد سداد المصروفات الدراسية للكليات

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حقيقة ما تردد أن غدا الاثنين، آخر موعد لسداد قيمة المصروفات الدراسية للطلاب المقبولين من تنسيق المرحلة الثانية، قائلا: «سداد المصروفات الدراسية ورسوم الالتحاق بالكليات متاحة للجامعات، ولم يحدد موعد لغلق باب السداد».

الجامعات مستمرة في استقبال تقديمات الطلاب

وأكد «الغر» لـ«الوطن»، أن الجامعات مستمرة في استقبال تقديمات الطلاب المختلفة عبر الجامعات مباشرة، وذلك لعدد من الفئات، كالطلاب الذين لم يسجلوا عبر موقع التنسيق الإلكتروني، أو الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، العام الماضي، وكذلك طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

الغر : انطلاق الدراسة للعام الجديد بالجامعات الخاصة 9 أكتوبر

ولفت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أن الدراسة بالجامعات ستنتظم بدءا من السبت المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منوها إلى أنها ستكون حضوريا.

ونوه الدكتور محمد حلمي الغر، إلى أنه جرى التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءت الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أن عمليات تطعيم منتسبي الجامعات بالكامل مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد، تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية.

سداد المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة مفتوح

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إلى أن الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة كما هي، ولن تغير أو تخفض عن الحد المعلن، نافيا ما تردد عن اتجاه لتخفيض الحدود الدنيا للقبول بالكليات للعام الجامعي الجديد.

وأوضح أنه لا توجد أي رسوم لاختبارات القبول بالجامعات، بالإضافة إلى أن المصروفات الدراسية للكليات كما تم الإعلان عنها للطلاب عبر موقع التنسيق الإلكتروني الموحد، ولن تغير تحت أي ظرف، مؤكدا أنه يجب على الطلاب الالتزام بالمواعيد الخاصة بالسداد.