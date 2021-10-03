مصرع 3 وإصابة 7 في انقلاب تروسيكل بترعة في أسيوط

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 4 آخرون في حادث انقلاب «تروسيكل» بترعة بحري عزبة أبوكريم من الناحية الشرقية دائرة مركز ديروط في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى المركزي.

فريق مباحث مركز ديروط والإسعاف ينتقل للحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب «تروسيكل» محمل بالمواطنين في ترعة ووقوع وفيات ومصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة، والفحص تبين انقلاب تروسيكل بالترعة بحري عزبة «أبوكريم» من الناحية الشرقية دائرة المركز ونجم عن الحادث وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

انتشال الجثث من الترعة

جرى انتشال الجثث من مياه الترعة، ونقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أصيب شخص بطعن نافذ بالبطن في مشاجرة نشبت بين أبناء العمومة لخلافات على فتح مندرة بالمنزل بالغنايم قبلي، وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وصول بلاغ من الأهالي بالحادث.

وبالانتقال جرى السيطرة على الموقف وفض المشاجرة، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة البعورة بالغنايم قبلي، وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، تبين أنَّ المشاجرة بسبب خلافات على فتح مندرة بالمنزل مما أدى إلى إصابة محروس حسن عباس، 40 سنة، بطعن نافذ بالبطن، تمّ نقله إلى مستشفى الغنايم عن طريق الأهالي وتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.