إصابة 11 عاملًا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية.. والنيابة تتولى التحقيق

أصيب 11شخصًا من عمال اليومية بينهم عاملين حالتهما خطرة، اليوم السبت، بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلونها بطريق «بحر البقر- الصالحية الجديدة»، وذلك أثناء ذهابهم للعمل بمدينة الصالحية.

الأمن يتلقى إخطارًا بالحادث

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «بحر البقر- الصالحية الجديدة»، وجميعهم عمال في طريقهم للذهاب لمدينة الصالحية الجديدة.

البحث الجنائي والمرور ينتقلان للحادث

وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائي بالمديرية، وضباط إدارة مرور الشرقية، وجرى رفع السيارة من الطريق العام وإعادة فتح الطريق أمام السيارات لتسيير حركة المرور، وبالتحري عن الواقعة، تبين أن جميعهم يعملون في مجال المقاولات «المعمار» وكانوا في طريقهم للعمل، وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 11 عاملًا.

صحة الشرقية تحول المصابين للمستشفى

وأخطرت غرفة طوارئ مديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجرى تحويلهم لمستشفي الصالحية بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، فيما جرى تحويل عاملين من المصابين حالتهما خطرة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.