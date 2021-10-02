إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق «الزعفران - الحامول» بنطاق مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وبلغ إلى غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الزعفران - الحامول» بنطاق مركز الحامول، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الحامول المركزي.

وتبين من سجلات مستشفى الحامول المركزي، إصابة كل من «مريلة أحمد خالد، 6 سنوات، بنزيف بالمخ، أمنية رضا السيد، 18 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمد معروف جزر، 23 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ساره الهادي الغازي، 27 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد».

كما تبين أن جميع الحالات في استقبال مستشفي الحامول المركزي، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين.

إصابة سيدة ومصرع طفل في حادثين

كما أصيبت سيدة بكدمات وسحجات في حادث تصادم سيارتين على طريق «الحامول- بلطيم»، وجرى نقلها لمستشفى البرلس المركزي، وإجراء الفحوصات الطبية لها، بينما في وقت سابق، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «قونة قلين»، ونقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

كما شهد الطريق الدولي الساحلي، اتجاه جمصة، أمام قرية «العاقولة»، التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، حادث انقلاب سيارة نصف نقل 2 كابينة، محملة بالعمال، وجرى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.