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مدبولي يهنئ «الدفاع» بذكرى نصر أكتوبر: مناسبة تخلّد انتصارات الأبطال

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الوطن
12:13 م | الأحد 03 أكتوبر 2021
مدبولي

مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وأعرب رئيس الوزراء في برقيته، بحسب بيان عن مجلس الوزراء، عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي أنجزها هؤلاء الأبطال، دفاعا عن الوطن وصونا لحريته وكرامته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات المسلحة درعًا واقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.

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