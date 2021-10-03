فصل التيار الكهربائي 5 ساعات عن عدة مناطق بالغردقة غدا

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، غدا الاثنين، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساءً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأشار مركز عمليات محافظة البحر الأحمر إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها بمدينة الغردقة، هي مناطق محمود درغام، والضرائب العقارية، وأبو العلا، وتقسيم النجدة، ونبيل شوقي، والعيادات الطبية، والمدرسة اليابانية، وبنزينة وطنية بالغردقة.

أسباب فصل التيار الكهربائي

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لإجراء الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة.

ولفت المصدر إلى أن الصيانة الدورية ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دوري، وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة.

مدارس البحر الأحمر تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

وفي سياق آخر، حصلت مدرسة العوينة الجديدة بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر على المركز الثالث جمهورية في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الابتدائية، كما حصلت مدرسة الثورة الثانوية بنات على المركز الثالث في مسابقة دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية وذلك تحت إشراف هشام منير عبد الغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.