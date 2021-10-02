كشف ملابسات فيديو تصادم «ميكروباص» بـ4 سيارات في الغردقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمن اصطدام قائد سيارة ميكروباص بـ4 سيارات ملاكي من الخلف أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، دون حدوث إصابات، حيث لاذ قائد السيارة بالفرار.

بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أن قائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وباستدعائه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك باختلال عجلة القيادة بيده.

وبسؤال مالكي السيارات المتضررة، أيدوا ماجاء بالفحص واتهموا المذكور بالتسبب في اتلاف سياراتهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم كان يسير بسرعة جنونية

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهد تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر اصطدام سيارة ميكروباص تسير بسرعة جنونية بـ4 سيارات متوقفة، ما أدى إلى تعرضها لتلفيات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة بلاغات من مواطنين يقيمون بشارع النصر الرئيسي بالغردقة، أفادوا خلالها بأن سيارة مسرعة يقودها سائق بسرعة جنونية اصطدمت بجميع السيارت أسفل العمارة السكنية، ما تسبب في تلفيات بعدد من السيارات وفر قائد السيارة هاربا.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة الرائد مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم، تحت إشراف المقدم عصام عتيق مفتش المباحث، إلى مكان الواقعة وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد نوع السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون

وقال ميلاد ميخائيل مهندس زراعي بالمعاش، أحد أصحاب السيارات المتضررة من الحادث، إن سائق سيارة ميكروباص صدم 5 سيارات ملاكي أسفل عمارة سكنية بشارع النصر، لافتا إلى إحداث تلفيات ضخمة بسيارته وسيارة ابنه وسيارات الجيران.