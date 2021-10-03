حظك اليوم برج الدلو الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الدلو أنّه شخصية متقلبة المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك، وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.