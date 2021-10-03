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حظك اليوم برج الجدي الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:48 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يرتبط مولود برج الجدي بعائلته وأهله بشكل كبير، ويحب أن يتواصل معهم بشكل واضح، كما أنّه يفضّل الأماكن الهادئة بعيدًا عن الصخب والزحام.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الحظ يساعدك على التخطيط، وقد يضع أمامك اليوم فرصة.. عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

تتوق روحك للحب أو للمغامرة أو للقيام برحلة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

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