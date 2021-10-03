حظك اليوم برج القوس الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بكونه شخصية مرحة تعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للعمل بدقة وللتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر ونبتون معاكسان.. فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.