اعتقال 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات للاحتلال في رام الله ونابلس

مداهمات وحملة اعتقالات تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في محافظتي رام الله ونابلس أسفرت عن اعتقال11 فلسطينيًا، وكانت مصادر أمنية قد أفادت بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وهم: توفيق أحمد عمر، علي هاني أبو الخير، وعميد الناهض، كما اعتقلت عمر محمد البرغوثي (27 عاما) من بلدة كوبر، عبد المعطي الرفاعي (22 عاما) من بلدة كفر عين، محمد مصطفى موسى (22 عاما)، ومحمد ناصر الخواجا (20 عاما) من بلدة نعلين.

اعتقال 3 أشقاء شرق نابلس

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 4 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء شرق المحافظة الواقعة بشمال الضفة الغربية، وقال شهود عيان على عملية الاعتقال أنَّ جنود الاحتلال قاموا باقتحام منطقة شارع القدس شرق مدينة نابلس، وعقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه اعتقلت 3 أشقاء وهم إبراهيم وعلاء وخليل أبو عوض.

قوة من المستعربين تعتقل أحد الأسرى المحررين

وبحسب نادي الأسير فإن قوات «المستعربين» الخاصة الإسرائيلية اعتقلت الأسير المحرر سامي أبو حمادة وذلك عقب اقتحام مخيم بلاطة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

ويذكر أنّ الأسير الذي أعيد اعتقاله وأفرج عنه عام 2018، كان قد أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، كان قد أصيب 90 فلسطينيًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وذلك عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وبيت دجن شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت مواجهات عنيفة قد دارت مساء الجمعة الماضية بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدتين وذلك على خلفية رفضهم للاستيطان ومصادرة الأراضي، لتستخدم قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين السلميين لتفرقتهم.