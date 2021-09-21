اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية بالسودان

أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قبل قليل، اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية في البلاد وبدء التحقيق معهم.

السلطات السودانية أفشلت محاولة الانقلاب

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن "السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين"، وأكدّت أنه "يجري الآن التحقيق معهم".

وصرح مصدر برئاسة مجلس الوزراء، بأنّ السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وفقا لما نقلته "سونا".

انقلاب في السودان في منطقة سلاح المدرعات

وكانت وسائل إعلام سودانية، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، مشيرة إلى أن "السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت هذه المحاولة"، وأفادت مصادر إعلامية بأن ّ الانقلاب حدث في منطقة سلاح المدرعات، وأكدّت أنّه يجري التصدي لتلك المحاولة.

اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية

وأعلن الجيش السوداني أنه تمت السيطرة على محاولة انقلابية فاشلة، فيما تم اعتقال جميع المشاركين في العملية، ونقل التلفزيون السوداني في إعلان مقتضب للمستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة أبو هاجه، قوله إنه "تم إحباط محاوله انقلابية للسيطرة على السلطة في البلاد".