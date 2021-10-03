كشفت الفنانة شيماء سيف، آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد تعرضها لأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

شيماء سيف تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها

وطمأنت شيماء سيف جمهورها على حالة والدتها الصحية، قائلة في خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «الحمد لله رب العالمين شكرا لكل الناس.. ربنا قدر ولطف وهي دلوقتي أحسن.. وشكرًا أوي يا حبايبي لدعواتكم ويارب يتم شفاها على خير.. ويشفي كل مريض يارب».

وصرحت شيماء سيف في عدد من اللقاءات التلفزيونية، بارتباطها الشديد بوالدتها، التي تعتبرها شقيقتها وصديقتها وكل شيء في الحياة.

آخر أعمال الفنانة شيماء سيف

في سياق آخر، يعد مسلسل «الوضع مستقر» آخر أعمال الفنانة شيماء سيف، الذي شارك فيه بجانبها العديد من الفنانين منهم انتصار، سيد رجب، محمد جمعة، شادي ألفونس، إنجي كيوان، خالد منصور، طه دسوقي، أحمد سلطان، تأليف محمود عزت إخراج وائل فرج ويستعرض المسلسل لفيلم خلال أحداثه حياة المسؤولة عن تلقي الاتصالات الهاتفية لشرطة النجدة في دبي وتم تصويره بالإمارات العربية المتحدة.

أعمال الفنانة شيماء سيف خلال الفترة المقبلة

انتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير فيلمها الجديد «العنبكوت»، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار الحركة الممزوجة بالتشويق والإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

أبطال فيلم «العنبكوت»

ويشارك في العمل العديد من الفنانين منهم الفنان أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، ومحمد لطفي، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.