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القوات المسلحة تنعى «شهيد الواجب» بقوات حفظ السلام بمالي

كتب:

محمد مجدي
01:25 م | الأحد 03 أكتوبر 2021
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي، والذي استشهد بالأمس إثر تفجير عبوة ناسفة في أثناء تنفيذ إحدى المهام، وأسفر الحادث عن استشهاد ضابط صف وإصابة 3 درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية، ويجرى حالياً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وتوجهت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، داعية الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.

وتؤكّد القوات المسلحة أنَّ دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك، والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

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