بالأسماء.. ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 37 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من لؤي أسامة منصور، ودينا مغازي شعيشع بكلية الطب، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من معالي أحمد عبد المعبود، ورشا أسامة العيسوى، وأحمد فاروق الأعرج، ومروة محمد عاطف، ومحمود إبراهيم الحسانين بكلية الطب، ومرفت رمضان محمد، ومحمد شاكر عبد الواحد بكلية العلوم، وريهام شوقى أحمد، سامح أحمد خاطر بكلية التجارة.

كما وافق مجلس جامعة طنطا على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من نعمه عطا الله لبيب، ومروة يسن عبد المنعم، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عز الرجال عبد الفتاح، ومروة أحمد العرابى، ونشوى إبراهيم حمودة، وشيماء السعيد شعبان، ومحمود عبد الستار محمد، وأحمد محمد الخولى، ورحاب محمود سالم، ورضوى حلمى شلبى، وإلهام محمود البرقى، ومى أحمد توفيق، وداليا محمد صلاح الدين، وأسماء أحمد الفار، ويمنى جابر حسن، والشيماء محمد عبد الفتاح، حسام الدين يسرى مشعل، وأحمد محمد شفيق، وآية فرج السباعي، وأيمن موسى عامر، ووسام محمود شلبى، ومها صلاح النادي، وأحمد سمير الشيخ، وهبة حمدي زايد، وأحمد خطاب إبراهيم بكلية الطب، وأفنان حمدى صبحي، وحامد عادل إبراهيم، ومحمود أحمد عبد القوي، وسالي متولي عبد العظيم في كلية العلوم

ووشملت قائمة المعينين في وظيفة مدرس كلا من رانيا محروس يوسف بكلية الآداب، وإيمان مأمون على بكلية الصيدلة، ومحمد محمد جمال بكلية طب الأسنان، وعلى عبدالمتعال محرز، وخالد محمد حمودة بكلية الهندسة، ونيفين إبراهيم طايل بكلية الزراعة، وإسلام حسن عامر بكلية التربية النوعية.