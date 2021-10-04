حظك اليوم برج العقرب الإثنين 4-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب غيّور، يرفض أن يقترب أحد من الأشخاص المقربين إليه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

اليوم يساعدك القمر على التواصل جيدا مع من حولك، ويعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بوقت رائع يجمعك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.