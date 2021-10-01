إزالة 90 تعديا على 8 آلاف متر و311 فدانا في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب خلال الموجة 18، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات.

إزالة تعديات على أملاك الدولة في الشرقية

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان صحفي، اليوم، أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت 72 تعديا بالبناء المخالف على مساحة 8 آلاف و796 مترا و18حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحه 211 فدانا و22 قيراطا بمراكز «الحسينية - كفر صقر - فاقوس - أولاد صقر - ههيا - ديرب نجم»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

محافظة الشرقية تشن حملة تموينية لصبط المخالفين

وعلى جانب آخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شن قطاع تموين جنوب الشرقية بقيادة عاطف عراقي، رئيس القطاع، حملة تموينية بمركز مشتول السوق والقرى التابعة، أسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين محضر لصاحب محل بقالة لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 15 كرتونة زيت طعام، كما تم تحرير محضرا لصاحب محل بقالة بقرية المنير لعرضه زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على 10 كراتين زيت طعام.