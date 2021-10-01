بريد الوطن .. وجِّه بردم خليج الري بـ«عزبة أبوزيد» يا محافظ الشرقية

نعانى نحن أهالى عزبة أبوزيد التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، من وجود خليج رى مكشوف لا يتعدى طولة 50 متراً، أصبح مأوى للقطط والثعابين، كما يتعرض أطفال العزبة للسقوط فيه، ويلقى فيه بعض الأهالى قمامتهم، شكونا للوحدة المحلية بالبيروم فوجهتنا لمديرية الرى بمحافظة الشرقية، التى نفت بدورها أن يكون الخليج تابعاً لها، وإنما يتبع الوحدة المحلية، وما بين الوحدة المحلية ومديرية الرى «دابت كعوبنا من اللف»، ولم يعد هناك أمامنا من نشكو له إلا السيد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لذلك نناشده سرعة التحرك وتوجيه المسئولين بردم الخليج، حفاظاً على صحة الأهالى وأرواح أطفالهم الصغار.

عن الأهالى: هانى محمد كيلانى

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