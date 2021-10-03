محافظ الشرقية يتابع التزام أصحاب المحال والمقاهي بمواعيد الغلق الشتوية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مساء أمس، شوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة أعمال النوبتجية المسائية للنظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الغلق الجديدة طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

لجان متابعة ميدانية لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية

وتفقد محافظ الشرقية شوارع (عبد العزيز على – طلبة عويضة – الغشام – موقف المنصورة - المحافظة)، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والاحياء والمرور على المحال والمقاهي، للتأكد من التزام أصحابها بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي علي الرصيف، تطبيق مواعيد الغلق الشتوية المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

مراجعة الإعلانات واللافتات غير المرخصة

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان لحصر ومراجعة الإعلانات واللافتات المرخصة وغير المرخصة، والتأكد من الالتزام بالمساحة المحددة والمدة الزمنية لها، ورفع وإزالة المخالف منها، واتخاذ اللازم الإجراءات القانونية حفاظاً على المال العام.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأكد المحافظ، ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع لمتابعة الخدمات المؤداة للمواطنين في كل القطاعات، وكذلك التعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، قائلا إنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لتقييم أداء التنفيذيين والعاملين بالجهاز الإداري، واتخاذ ما يلزم حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.