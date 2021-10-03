«بحوث القطن»: إنتاج ملابس من القطن الملون طبيعيا في الأسواق خلال عامين

قال الدكتور مصطفى عطيه، أستاذ المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، إن القطن الملون الذي يعمل المعهد على زراعته وتربيته وإكثاره حقق نتائج مبهرة، حيث ثبت تفوق القطن المصري الملون على ما تم إنتاجه عالميًا، من حيث الجودة والمتانة والإنتاجية».

القطن المصري الملون يعطي طول ضعف الأصناف العالمية

أوضح عطيه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأصناف التي تم زراعتها العام الحالي أعطت 60 هانك مقابل 30 للأصناف الأجنبية من الأقطان، موضحًا أن الرطل الواحد بلغ طول غزله 24 كيلو مترًا، مقابل 12 كيلو للرطل من القطن الملون في العالم أجمع وهو نجاح كبر يضاف إلى النجاحات التي يحققها المعد برئاسة الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن الذي يقدم دعمًا كبيرًا للباحثين في هذا المجال في قسم التربية.

وأضاف عطيه، أنه من حيث متانة نسيج القطن بلغت 13 درجة مقابل 15 للقطن الأبيض العادي، وهو ما لم تصل إليه أي دولة قامت بـ«إكثار أصناف القطن الملون» في العالم، مؤكدًا على إجراء اختبارات تكنولوجية عالية لقياس المتانة والجودة.

بيوت أزياء عالمية تبدي رغبتها في التعاون لانتاج القطن المصري الملون

تابع عطيه، أنه بمجرد علم بعض الجهات الدولية وبيوت الأزياء العالمية بإكثار مصر لأصناف من القطن الملون طبيعيًا، تواصلت مع إدارة المعهد للتعاون في زراعته وشراء المنتج، حيث يبحث العالم حاليًا عن الأقطان ذات الأصباغ الطبيعية حفاظا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن القطن المصري له شهره عالمية وبيوت الأزياء العالمية تعرضه باعتباره «براند» عالمي.

وأكد عطيه، أنه خلال عامين سوف يتم إنتاج أول نسيج تجاري من القطن الملون، حيث يقوم المعهد حاليًا بتوفير بذور ليتم توزيعها على المزارعين والتعاقد عليها من خلال منظومة الزراعات التعاقدية ومن ثم طرحها في الأسواق.

3 ألوان طبيعية

وأشار عطيه إلى أن القطن الملون عبارة عن طفرات جنييه للقطن المصري الأبيض تم عزلها وإكثارها من قبل الباحثين بقسم تربية القطن، وتم إنتاج 3 ألوان طبيعية وهي البني والأخضر والبني القريب من الأحمر، حيث بدأت التجارب منذ 6 أعوام، ويقوم الزملاء بقسم التربية برئاسة الدكتور وليد يحيى بتثبيتها وإكثارها وتربيتها.

ولفت عطيه، إلى الأنسجة المصنوعة من القطن الملون تمتاز بأنه كلما تم غسلها ازدادت ألوانها ثباتًا وأصبحت زاهية بشكل أكبر، بالإضافة إلى أنه هي موفرة للأصباغ وتتحمل درجة الحرارة خلال الغسيل وكذلك المساحيق والمنظفات ومن ثم لا تسبب حساسية عند ارتداءها.