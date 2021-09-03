يقاوم البكتيريا.. تفاصيل زراعة القطن الملون لأول مرة في مصر

كشف الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن تفاصيل اتجاه مصر لزراعة أنواع جديدة من «القطن الملون»، قائلا إنّ المركز عمل على مدار 10 أعوام لتطوير هذا النوع من الأقطان، ونجحت الوزارة في إنتاج 3 سلالات بألوان مختلفة من القطن، حيث توجد سلالة قطن بُني فاتح، وسلالة قطن بُني غامق، وسلالة لقطن أخضر.

الدول المتقدمة ترغب في إنتاج منسوجات من القطن الملون

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم، أنّ القيمة المضافة للقطن الملون عالية جدًا، والدول المتقدمة سواء دول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الطلب الداخلي ترغب في إنتاج منسوجات مغزولة ومنسوجة من القطن الملون.

الصبغات قد تتسبب في حساسية

وأوضخ أن هناك دراسات تشير إلى أن الصبغات قد تسبب الحساسية للجلد، كما أن هناك أبحاثا مشتركة بين الوزارة وأكاديمية البحث العلمي والمجلس القومي للبحوث بأن القطن الملون يقاوم البكتيريا.

القطن المصري يحتل الصدارة على مستوى العالم

ولفت إلى أن القطن المصري يحتل الصدارة بالنسبة للأقطان على مستوى العالم، والوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية إنتاج بعض الأقطان ذات إنتاجية عالية للغاية، «النهاردة تقريبا رقم 6 أو 7 على مستوى العالم بالنسبة لمتوسط إنتاجية الفدان».

وأشار إلى أنه طبقا للتقرير الأخير للجنة الدولية الاستشارية للقطن، فإن القطن المصري رقم 1 على العالم، إذ إنها تنتج أفضل أقطان العالم من حيث الجودة والصفات الغزلية، وجرى إنتاج بعض الأصناف المبكرة في النضج.

زراعة القطن في أبريل وحصاده في أغسطس

وتابع: «كنا زمان بنسمع القطن بيتزرع في شهر مارس ويتحصد في شهر أكتوبر، دلوقتي بنزرع في أبريل ونحصد في شهر أغسطس بالنسبة للوجه القبلي وبنزرع في شهر مايو ونحصد في سبتمبر بالنسبة للوجه البحري».

وأوضح أن اهتمامات وزارة الزراعة في زراعة القطن تتكون من 3 نقاط أساسية، الأولى القطن الملون، والثانية القطن العضوي الخالي من الملوثات، والثالثة القطن الـ pci، وهي مبادرة دولية لإنتاج القطن النظيف، ومصر من أوائل الدول التي اشتركت بالمبادرة حتى يكون لديها «براند» وسمعة عالمية للقطن المصري وفتح أسواق جديدة.